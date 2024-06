Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram, esta tarde, chamados para um alegado incêndio numa viatura, que se encontrava no parque de estacionamento do hotel Monte Carlo.

O alerta foi dado por volta das 15h40, tendo a corporação se deslocado de imediato ao local.

No entanto, à chegada, os operacionais constaram que não se tratava de um incêndio.

Segundo foi possível apurar, a suspeita derivou do facto de a condutora do veículo ter deitado água sobre o motor, provocando o surgimento de vapor, que foi então confundido com o início de um incêndio.