A estrada da Encumeada está temporariamente encerrada, devido ao risco das chamas, que voltaram a intensificar-se nesta área. No vale da Encumeada, numa rotação de 360 graus, o que não está queimado nas montanhas está agora com chamas.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

O fogo, que na quarta-feira estava a circunscrito a uma pequena área do lado direito, para quem sobe, já consumiu toda essa área, passou para as serras perto das casas, onde continua a queimar, e mudou-se para o lado esquerdo, onde continua a queimar numa grande frente.

O trânsito está cortado da Estrada da Encumeada, no ponto que faz o entroncamento com a Estrada do Pinheiro.