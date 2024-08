Tal como o JM informou ontem, aqui, um carro – com um ocupante no interior – caiu de uma ravina no Porto Santo, mais precisamente entre a Fonte da Areia e o Porto das Salemas.

Na ocasião, os Bombeiros Voluntários do Porto Santo tiveram de esperar que a maré descesse para poder intervir a partir das 15h30 deste sábado, mas, contrariamente, ao que saiu, por lapso, na edição de hoje, o corpo não foi resgatado. As operações terminaram pelas 19h30.

As equipas bem tentaram, mas não foi possível por dificuldades no acesso e retomaram as buscas pelas 7 horas de hoje. Porém, quando lá chegados, perceberam que o corpo do homem, na casa dos 40 anos, já não estava no interior do carro, como ontem confirmado, acreditando estas equipas que foi arrastado pela ondulação.

Buscas por terra

Por isso, começaram as buscas por terra com equipas da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma equipa de drones do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Polícia Marítima e Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

O Jornal chegou à fala com o comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, que coordena estas buscas.

Reforços entram em ação amanhã

Rui Teixeira transmitiu ao nosso Jornal que ainda hoje vai chegar ao Porto Santo o NRP Tejo, o C-295 da Força Aérea e drones do Comando Operacional da Madeira para colaborarem nas buscas a partir de amanhã.

Mais adiantou que o Comando Geral da Polícia Marítima, através do Gabinete de Psicologia, disponibilizou apoio psicológico aos familiares da vítima. Apoio que, de resto, já está a ser prestado.