Este fim-de-semana fica marcado por mais um assassinato de um madeirense na África do Sul, um emigrante de 70 anos, natural do Jardim do Mar.

No último sábado, após ter encerrado o ‘Moises Butchery’ um talho, na periferia de Roodepoort, e quando conduzia a caminho de casa, a vítima terá sido acossada na estrada que liga Roodepoort a Randfonteinm, nas imediações de Honeydew, por ocupantes de uma outra viatura que terão apontado as armas à carrinha, perfurando os pneumáticos dianteiros, o que obrigou a viatura a parar. Segundo o relato de António da Serra, cunhado da vítima mortal, José Santana, mais conhecido como Joe Santana.

O corpo do emigrante foi encontrado no interior da viatura, com vários ferimentos causados por projeteis de arma de fogo.

Segundo apurou o JM, o móbil do ato criminoso foi o roubo das receitas do dia de sábado do talho em que era gerente e que estaria a transportar consigo. Os assaltantes terão conseguido levar o dinheiro.

No último mês, o emigrante na África do Sul é a terceira vítima mortal da comunidade madeirense naquele país. José Santana era casado e tinha duas filhas.