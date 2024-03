O SANAS Madeira informou esta tarde que a deteção de uma embarcação junto à linha de costa no porto de abrigo do Porto Moniz levou à ativação da Estação Salva-Vidas do Porto Moniz.

De acordo com a mesma fonte, um popular que se encontrava no local lançou o alerta e, “juntamente com um tripulante da ESV Porto Moniz, deslocaram-se na embarcação do particular até ao local e conseguiram evitar maiores danos na embarcação semirrígida, rebocando-a até ao cais.”