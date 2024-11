Dois passageiros do cruzeiro Odyssey of the Seas foram, este domingo, hospitalizados no Serviço de Urgências do Hospital Particular da Madeira (HPM), segundo apurou o JM.

As duas vítimas sofreram incidentes de saúde a bordo do navio, sendo que ambas desembarcaram no Funchal para serem transportadas ao HPM.

Segundo uma fonte do HPM, um homem estava com alterações cardíacas e teve de ser internado, enquanto o segundo caso, também um homem, sofreu uma queda a bordo e suspeita-se que tem fratura do membro inferior.

Também teve de ser internado. Os dois passageiros foram transportados por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o HPM, neste domingo logo pela manhã.