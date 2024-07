O Comando Territorial da Madeira, através da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e do Posto Fiscal do Aeroporto do Funchal, no dia 4 de julho, apreendeu dois furões (Mustela putorius furo) por “introdução irregular de animais de companhia de espécimes incluídas na Lista Regional de Espécies Invasoras na Região Autónoma da Madeira, no Aeroporto Internacional da Madeira”.

De acordo com comunicado da GNR, a ação decorreu em coordenação com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e levou à elaboração de um auto de contraordenação por introdução irregular de animais de companhia de espécimes incluídas na Lista Regional de Espécies Invasoras na Região Autónoma da Madeira, e à identificação da suspeita, uma mulher de 48 anos, que viajava desde Frankfurt - Alemanha.

A identificada foi notificada para regularizar a situação com o IFCN, no prazo de 48 horas, sendo nomeada fiel depositária dos espécimes apreendidos.

“A GNR alerta que a introdução de determinadas espécimes de espécies de animais exóticos na Região Autónoma da Madeira, carece das devidas autorizações, regulamentadas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M de 11 de abril, na sua atual redação, pelo que os cidadãos deverão solicitar os devidos esclarecimentos junto das entidades regionais competentes para o efeito, designadamente do (IFCN), caso pretendam introduzir nesta Região Autónoma, espécimes de espécies exóticas da fauna ou da flora”, refere a mesma nota.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), releva que “tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono”. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.