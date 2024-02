Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), foram esta tarde chamados para a Praça do Carmo, no Funchal, na sequência de uma doença súbita.

A vítima, ao que tudo indica do sexo masculino, já está a ter assistida por uma equipa de pré-emergência hospitalar dos Bombeiros Sapadores.

Não são conhecidos, para já, mais pormenores.