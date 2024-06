Cruz Vermelha Portuguesa deu resposta a 379 ocorrências em maio na Madeira

Entre 1 e 31 de maio, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira, através da sua Estrutura Local de Emergência, registou um total de 379 ocorrências.

Conforme aclara uma nota enviada à redação, as situações reportadas estão relacionadas particularmente “com serviços de piquete de emergência pré-hospitalar realizados em todos os concelhos da Ilha da Madeira, seguindo-se os transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes”.

Esta entidade mais informa que, durante este hiato temporal, as equipas de socorro da CVP realizaram 12 operações de prevenção a atividades desportivas, sociais e culturais.

De salientar que, entre o dia 1 e 25 de maio, a Estrutura Local de Emergência (ELE) esteve envolvida na assistência pré-hospitalar aos figurantes e ao público em geral que esteve presente na Festa da Flor, evento que teve um vasto leque de iniciativas onde se destaca o conhecido Cortejo Alegórico da Flôr.

Desta feita, melhor discriminando os serviços realizados, 12 foram prevenções de socorro a atividades socio/desportivas e culturais, 247 serviços de emergências pré-hospitalares sob a coordenação do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e 120 transportes de doentes não urgentes.

“O dispositivo de socorro contou com 97 voluntários envolvidos no mês de Maio. As ocorrências foram resolvidas nos locais, sempre pelas 9 equipas pré-hospitalares da Estrutura de Emergência Local da CVP, que contou com apoio das diversas entidades de segurança e agentes de proteção civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS)”, adita ainda a mesma nota.

A Cruz Vermelha Portuguesa mais realça que decorre atualmente um período de formação prática em contexto real para a incorporação de novos voluntários na Estrutura Local de Emergência da CVP.