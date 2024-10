Bombeiros e polícias florestais continuam no terreno à procura de um homem que se perdeu, esta tarde, quando fazia uma caminhada na zona da Levada do Rei, em São Jorge, no concelho de Santana, estando neste momento num percurso não recomendado .

O alerta foi dado pelo próprio, por volta das 17h40, e neste momento a localização estará a ser feita por GPS, através do serviço regional de Proteção Civil.

De acordo com fonte da corporação dos Bombeiros de Santana, que está no terreno com sete elementos, a chuva que se tem feito sentir na zona, não tem ajudado nas buscas.

Esta operação conta também com o empenho dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que fez deslocar 12 elementos, e de uma equipa da Polícia Florestal.

Desconhece-se se o homem está sozinho ou acompanhado, bem como se é turista ou local.