São algumas as indicações de perigo que constam em toda a área do Miradouro do Guindaste, no Faial, uma das principais atrações turísticas da costa norte da ilha. Ainda assim, há quem ouse desafiar todos os perigos e ignorar todos os avisos, indo mais além daquelas que devem ser as limitações deste local.

Apesar das plataformas de vidro serem o fator que mais atrai a esta zona, o facto é que muitos visitantes deste sítio, turistas e não só, não se limitam àquele espaço e acabam por arriscar a vida ao colocar-se junto ao precipício, muitas vezes apenas para captar as melhores fotografias.