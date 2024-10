Um episódio de violência entre dois alunos está a gerar uma onda de indignação.

A situação, ocorrida ontem em frente à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, foi registada em vídeo e está a ser partilhada em diversos fóruns na internet.

As agressões atingem contornos de violência extrema, com o aluno agressor a pontapear o jovem vítima de forma reiterada, principalmente na cabeça. A brutalidade só termina após a intervenção de um dos jovens que se encontravam no local.

Desconhecem-se os pormenores que terão estado na origem da desavença e se o agredido teve de ser assistido.