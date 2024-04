Condutor fica ferido após despiste na Ribeira de João Gomes

Um jovem condutor foi esta sexta-feira hospitalizado após ficar ferido num despiste da viatura em que seguia.

O rapaz, de 19 anos, único ocupante e condutor do veículo, acabou por colidir com alguma violência no cimento do passeio e do muro da Ribeira de João Gomes, na rua com o mesmo nome.

Foi por pouco que a viatura não foi bater ao fundo da ribeira. Como curiosidade, este acidente acabou por ser no mesmo local onde no início da semana um outro condutor despistou-se e entrou pelo posto de combustível, acabando por destruir parte das bombas de gasolina e um outro veículo que ali abastecida.

O socorro e o transporte da vítima ao hospital esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.