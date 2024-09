Uma colisão ocorrida esta manhã, a envolver um veículo ligeiro e uma mota, causou ferimentos no motociclista, um indivíduo do sexo masculino com 30 anos. O acidente aconteceu em Santo António, na zona da entrada da via rápida, sentido Funchal - Câmara de Lobos.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que garantiram o seu transporte para uma unidade de saúde a fim de receber assistência. Apresentava hemorragia, consequente de um corte profundo que sofreu abaixo de um joelho.

O acidente, que aconteceu ao início desta manhã, em hora de ponta, gerou longas filas de trânsito, situação esta que está neste momento a normalizar-se.