Uma colisão rodoviária ocorrida esta manhã na via rápida, na zona de Santa Rita, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, causou ferimentos numa jovem de 15 anos.

O acidente registado às 8h46 desta quarta-feira fez mobilizar uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que socorreu a vítima que apresentava um pequeno corte e um hematoma no nariz, ferimentos estes que terão sido causados devido ao acionar do airbag.

A jovem foi assistida no local e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.