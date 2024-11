Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na zona de acessos da Via Rápida, à entrada do túnel da Meia Légua, no sentido Funchal-Ribeira Brava, resultou num ferido ligeiro.

Segundo informações recolhidas pelo JM, a colisão envolveu dois veículos. Um dos passageiros de um dos automóveis sofreu ferimentos ligeiros e foi socorrido pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. Após os primeiros cuidados prestados no local, a vítima foi transportada para o hospital, onde ficou em observação no serviço de urgências.

O acidente gerou fortes constrangimentos na circulação automóvel na zona, causando longas filas de trânsito.