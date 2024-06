A Força Aérea Portuguesa (FAP) transportou, entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira, durante este fim de semana, um total de cinco doentes.

De acordo com a informação partilhada pela FAP nos seus canais oficiais, dois doentes a necessitar de cuidados médicos diferenciados foram transportados na madrugada de sábado, tendo a missão seguinte sido realizada ao início da noite seguinte.

Já durante a tarde de domingo, foram transportados no avião C295M da Esquadra 502 - Elefantes outros dois doentes entre as ilhas do arquipélago.