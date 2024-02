Chuva forte coloca Madeira sob aviso laranja

O aviso é referente às regiões montanhosas, onde a chuva será persistente, por vezes forte, revelou esta tarde o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja estará em vigor entre as 15 e as 21 horas de amanhã. Já a costa sul e norte terá associado um aviso amarelo. A chuva persistente, por vezes forte, também motiva um aviso amarelo entre as 12 e 15 horas de amanhã e entre as 21 e 00 horas de sexta-feira.

O aviso é, igualmente, para o vento forte e ainda para a agitação marítima, adiantou o IPMA em comunicado.

Para o Porto Santo está previsto um aviso amarelo, entre as 9 horas e as 18 de amanhã, também para o vento.

O aviso laranja, em vigor para a Madeira para as 15 horas de amanhã, indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, e já motivou um alerta laranja por parte do Serviço Regional de Proteção Civil.