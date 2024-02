Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Polícia Florestal estão desde o final desta tarde à procura de um casal de turistas que está perdido na serra, em São Vicente, apurou o JM junto de fonte do Serviço Regional de Proteção Civil.

Segundo as primeiras informações, o homem e a mulher terão ficado desorientados no regresso ao ponto de partida, na Serra do Caramujo.

A caminho e à procura do casal encontra-se uma equipa do busca, socorro e resgate em montanha dos BVSVPM e uma patrulha da Polícia Florestal.

Pelo que apurou o JM, nenhum dos dois turistas regista ferimentos, pelo que estão apenas perdidos. Ao que tudo indica, os dois foram localizados através do GPS do telemóvel. A operação de resgate pode durar algumas horas.