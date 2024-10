A Capitania do Porto do Funchal alertou, este sábado, para um agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com o vento a soprar numa força de entre 51 a 62 quilómetros por hora, de qualquer direção.

Prevê-se ainda ondulação de até três metros na costa norte e de um metro na costa sul, sendo nesse sentido que as autoridades recomendam à população que evite passeios junto ao mar e atividades em zonas costeiras expostas, como praias ou molhes.

A Capitania do Porto do Funchal aconselha também os proprietários de embarcações a reforçarem as amarrações e a manterem uma vigilância rigorosa das suas embarcações.