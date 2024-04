Uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, foi encontrada esta manhã inconsciente no interior da sua habitação, localizada na zona de Santa Rita, no concelho do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram esforços para o local após terem recebido o alerta ainda durante a manhã deste domingo.

Rapidamente, a corporação prestou o serviço pré-hospitalar e transportou a mulher para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde por esta altura está a receber tratamento hospitalar.