Bombeiros Sapadores e Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal preparam ‘Depressão Irene’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já preparou o plano de prevenção e atuação de respostas à ‘Depressão Irene’, de forma a controlar eventuais estragos no património e, acima de tudo, danos pessoais na capital madeirense.

Vários técnicos da Autarquia, do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Sapadores vão estar no tereno.

A equipa de serviço do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal será reforçada, sendo que a prevenção será assegurada pela equipa do turno seguinte.

Na rua, vários elementos da CMF e dos Bombeiros vão “efetuar rondas pelos pontos críticos relativamente ao historial de entupimentos na rede de escoamento de águas pluviais e de esgotos, e proceder às desobstruções, se for o caso”, adianta a CMF ao JM.

Os técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil vão “estar a monitorizar a situação, em termos de ocorrências e da evolução meteorológica, como em todos os avisos meteorológicos de cor laranja ou vermelha”, avança ainda a Autarquia, reforçando que sendo os avisos em horário pós-laboral a CMF escalou vários técnicos para acompanhar a situação.

Já o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal vai reforçar as suas equipas, tendo piquetes prontos “para qualquer eventualidade, desde uma equipa de apoio logístico, veículos ligeiros com equipamentos de desobstrução de sarjetas e com motosserras para além dos procedimentos e “conduta operacional instituída para abordagem das intervenções associadas às condições meteorológicas”, acrescenta o Município.