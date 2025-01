Uma mulher de 71 anos foi hoje socorrida na sequência de uma queda sofrida na vereda da Ponta de São Lourenço.

A ocorrência fez mobilizar os Bombeiros Municipais de Machico e também uma embarcação salva-vidas do SANAS, conforme deu conta esta instituição de socorro no mar através de uma publicação nas redes sociais.

“A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada no final da manhã de hoje para efetuar o resgate de uma cidadã de nacionalidade dinamarquesa, com cerca de 71 anos, que apresentava trauma no membro inferior esquerdo”, podia ler-se nessa publicação.

O SANAS adiantou ainda que o transbordo da vítima foi efetuado “na marina do Dreams Madeira Resort, de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde. A embarcação salva-vidas regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão.”