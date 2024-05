Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, na tarde desta terça-feira, a um centro comercial no Funchal para combater um incêndio que deflagrou num restaurante.

O fogo terá tido origem na cozinha de um dos restaurantes situados no centro comercial Europa, na Rua do Bom Jesus, no centro do Funchal, e foi extinguido em pouco tempo, apesar de ter provocado grande aparato no local.

Nesta ocorrência estiveram envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e também da Polícia de Segurança Pública.