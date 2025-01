Alguns acessos vedados em Santa Cruz devido ao estado do tempo

Na sequência das condições metereológicos que se tem verificado na Madeira nas últimas horas, o Serviço Municipal de Proteção Civil e Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz implementaram uma estratégia de medidas preventivas.

Em articulação com a Autoridade Marítima Nacional, foram realizadas, através do SANAS, rondas de prevenções na Praia dos Reis Magos, Praia das Palmeiras, Porto Novo, Porto Recreio da Boaventura e Cabeceira 05 do Aeroporto, bem como foram fechados acessos nos Reis Magos, Porto Novo, frente mar de Santa Cruz, cais da Boaventura e cais da Cabeceira 05 do Aeroporto, num total de 73km de patrulhamento terrestre junto à costa.

O Serviço Municipal de Proteção Civil destaca ainda o salvamento costeiro de um cidadão de 38 anos que foi arrastado por uma onda, no Caniço.

Para além disto, foi empenhada em patrulhamento e vigilância em todo o concelho uma Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.