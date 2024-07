Toni Figueira da Silva

Sua esposa Ana, seus filhos Stephanie e Ricardo, seu pai, irmãos, cunhados, sogros, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à 1ª Travessa da Olaria, Caniço, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 05/07/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Segunda-feira, 08/07/2024, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos de família Dra. Filipa Carvalho, Dr. Tiago e Enfermeiras Daniela, Isabel e Margarete, do Centro de Saúde do Caniço. Agradece também aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Neuro-Cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar e família.

“Pai, não sei o que dizer ou fazer neste momento...sempre tiveste as repostas para mim em qualquer tipo de situação, apoiavas-me até quando estava errado. Sei que vais continuar a fazê-lo mas a partir de agora de outra forma. O céu ganha mais uma estrela, que vai sempre brilhar e olhar por mim em todos os momentos da minha vida. Quero que saibas que tudo o que falamos e prometemos irei sempre fazê-lo por ti. Amo-te”

“Amor,

Foste um guerreiro, um lutador que enfrentou a doença sempre com a fé que ias ficar bem. Deus quis que a tua luta chegasse ao fim.

Ficamos em paz, sabendo que não sofres mais e que agora és o nosso anjo no céu a olhar por nós.

Love you always, Ana”

A Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes” expressa o seu profundo pesar pelo falecimento...