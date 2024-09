Sua esposa Ana Maria da Silva de Freitas Silva, seus filhos Dário Silva e João Silva, suas noras, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 14:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após as cerimónias para inumação no referido Cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar. Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima sexta-feira, dia 04.10.2024, pelas 18:00 horas, na Igreja de São Pedro, no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Especial agradecimento a toda equipa do Hospital Particular da Madeira, por todos, em conjunto, demonstrarem um elevado profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados prestados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado.

Pai tu não merecias tanto sofrimento.Finalmente acabou.Agora descansa em paz.Foste o melhor Pai e Avó que podíamos ter tido.Obrigado por tudo.Como o Tomás diz Amo-te para sempre...

O Grupo Café do Teatro participa o falecimento do Sr. Rui Correia Figueira da Silva, pai do seu sócio-gerente Sr. Dário Silva, endereçando a toda a família os nossos sinceros sentimentos neste momento de dor.

Hernâni Gomes, Ricardo Fernandes e Cláudio Silva cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Rui Correia Figueira da Silva, Pai do nosso grande amigo Dário Silva, endereçando as nossas sinceras condolências a toda a família, grande abraço amigo Dário.

Estamos Juntos

Funchal, 28 de setembro de 2024