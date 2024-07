Mário Lourenço Brazão

Sua esposa Concepcion de Abreu Vieira Brazão, sua filha Carla Ignésia Brazão da Silva, seu marido Fernando Conceição Figueira da Silva e filhos: Igor Alexandre Brazão da Silva e Bernardo Henrique Brazão da Silva, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, natural da Ribeira da Janela e residente que foi ao Sítio dos Piornais, freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia amanhã, Domingo, dia 28, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial à Sr.ª Dr.ª Mariana Bilreiro, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Urgência e do Serviço de Neurologia-7º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial à Enf.ª Gilda Pereira, Enf.ª Beatriz Vasconcelos e restantes enfermeiros da forma tão atenciosa como cuidaram do seu ente querido.

A todos os profissionais do Centro de Saúde da Nazaré e um agradecimento especial à médica de família, Sr.ª Dr.ª Isabel Teixeira, e à Sr.ª Dr.ª Teresa Carolina (neurologista).

Agradece também a toda a equipa multidisciplinar do Centro Comunitário de Dia ‘Lugar de Memórias’ da Associação da Garouta do Calhau – na Nazaré, pela dedicação, carinho e apoio incondicional prestado ao seu saudoso familiar.

Funchal, 27 de julho de 2024