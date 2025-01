Maria Violante Jardim

Seus filhos: José Ricardo Jardim da Glória Duarte e Paula Luísa Jardim Duarte, seu genro Luís Manuel Mendes Gomes, seus netos: Ricardo Filipe Paz Moldes Duarte, Beatriz Paz Moldes Duarte, Manuel José Paz Moldes Duarte e Matilde Luís Jardim Duarte Mendes Gomes, sua irmã Arminda Maria Jardim Caetano, seu cunhado António José Caetano e sua sobrinha Ana Sofia Jardim Caetano e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, natural da freguesia da Ribeira da Janela e residente que foi à Rua da Carne Azeda, freguesia do Imaculado Coração de Maria, e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial da Ribeira da Janela (Nossa Senhora da Encarnação), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias, para Jazigo de Família, no cemitério municipal da referida freguesia.

Mais informam que a partir das 10:00 horas deste Domingo o corpo estará em câmara ardente na Igreja Velha de São Martinho (Rosário).

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 14, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

Ribeira da Janela, 11 de janeiro de 2025