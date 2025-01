Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, moradora que foi à Rua Dr. António Vitorino Castro Jorge, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 07/01/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima terça-feira, 14/01/2025, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece ao diretor de serviço do 8º andar, Sr. Dr. Aveiro, a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Hematologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e em especial ao Sr. Dr. Fernando Jacinto, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Querida Avó Pelas lições e bênçãosMostrar o que realmente somos sem ter medo danossa bela imperfeiçãoE seguir assim, sem perder a féA nós por esta caminhada juntosObrigada por todas as vezes que os teus braços se abriram e nos recebiasnaquele abraço que só tu sabias dar e agora, perdoa-nos os beijos que ficaram por te dar.Vamos recordar sempre o teu olhar de ternura e o teu sorriso cheio.Enquanto existir fôlego em nós, vamos lembrar sempre de ti.Agora tu tens asas.Descansa em paz, avó.

Vialobos Lda. - ‘Bomba da Repsol do Estreito’ participa o falecimento da Sra. Maria Regina Pestana Rodrigues Sousa, sogra do sócio-gerente Adelino Gonçalves, e endereça os mais sentidos pêsames a toda a família.

O Grupo Lojas Moleiro participa o falecimento...