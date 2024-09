Seus filhos: Manuel Alfredo Rodrigues, Celina Martins, Nelly Martins, Carlos Martins, noras, genros, netas, netos, bisneta, bisnetos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar Maria Martins da Mata.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 26 de setembro, saindo das instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 13:30h, com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece à equipa médica, em particular à Dra. Paula Vieira, bem como à equipa de enfermagem e assistentes operacionais do 8º Piso Nascente (Oncologia) do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela dedicação e profissionalismo. Um especial agradecimento à Dra. Rita Vieira, médica de Medicina Interna, por todo o apoio clínico e aconselhamento prestados.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 28 de setembro, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor, e às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de setembro de 2024