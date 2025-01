Maria José Freitas

Seus filhos: Pedro Freitas, Jorge Freitas e Odília Freitas, suas noras, genro, netos e bisnetos, suas irmãs, cunhado, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi ao Caminho dos Pretos, freguesia de São Gonçalo, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

Prazeres que a vida nos deu,Matriarca da família,Mulher autêntica, honesta, perseverante e resiliente que nos ensinou o verdadeiro sentido da palavra AMOR.Continuamos todos juntos, em lugares diferentes.Ficamos com as tuas memórias, os teus valores e ensinamentos”Fé em Deus que Deus ajuda”Obrigada pelo que fez por todos nós!

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 22, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todos os profissionais de saúde dos Serviços de Urgência, Neurocirurgia e de Medicina Intensiva (UCIP) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados à nossa saudosa familiar durante a sua doença e internamento.

Funchal, 18 de janeiro de 2025