Maria Isabel de Rezende

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avô, irmã, cunhada, madrinha, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi à Rua 6 de Maio, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, dia 07/12/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:45 horas para Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar. Mais se informa que na próxima quarta-feira dia 11/12/2024 pelas 08:00, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava.

María Isabel fue conocida por su espíritu de lucha y su alegría, donde quiera que ella estuviese hacia reír a alguien, amaba la música, bailar, la costura y el bordado; ella parecía una hormiga siempre trabajando, haciendo algo con sus manos.

Dario, Martín, Ramiro, Manuel, Maria, Gilda e Elsa

Ribeira Brava, 7 de dezembro de 2024.