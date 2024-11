Maria Irene Gouveia Vieira Gonçalves

Seu marido José Manuel, filhos, noras, netas, netos, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Gonçalves, natural da freguesia do Monte- Funchal, residente que foi na Rua da Venezuela, freguesia de São Martinho- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel, 1) pelas 11.30h com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústia, São Martinho – Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12.30h, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família pede a todos aqueles que irão ao funeral o favor de vestir uma peça de roupa de cor branca.

Será celebrada uma missa de 7ºDia, no próximo sábado, dia 30 novembro, pelas 18.00h na Igreja Paroquial de Coração de Jesus (Igreja da Boa Nova).

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 25 de novembro de 2024