É com enorme dor que a família participa o seu falecimento.

A missa de corpo presente realiza-se hoje, dia 22 de novembro, pelas 15:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial (Nossa Senhora da Natividade), seguindo-se a inumação no jazigo de família no Cemitério do Faial.

O velório será na Igreja Paroquial do Faial, entre as 13:00 e as 15:00 horas.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada Missa do 7º dia na próxima Quarta-Feira, dia 27, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal participa o falecimento da sua saudosa sócia Sr.ª D. Maria do Céu Viana Brazão e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial (Nossa Senhora da Natividade).

Faial, 22 de novembro de 2024