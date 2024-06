Maria do Carmo Balona de Gouveia

Sua filha Verónica Gouveia, seu ex-genro Emanuel Câmara, seus netos Nicodemo, Olavo e Hernâni, tia, sobrinhas e sobrinhos, demais familiares, vizinhos e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, sobrinha, tia, parente, vizinha e amiga, residente que foi ao Caminho da Irmã do Perpétuo Socorro, n. 24, freguesia de Porto Moniz, encontrando-se em câmara ardente na Capela Mortuária da Santa do Porto Moniz, de onde sairá para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena (Santa do Porto Moniz), onde decorrerão as cerimónias fúnebres, hoje, pelas 16:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério daquela freguesia.

Os familiares expressam a sua gratidão a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que, com a sua oração e participação, os acompanharão neste momento de dor, informando que a Missa do 7.º Dia decorrerá no próximo Domingo, dia 16 de Junho, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena (Santa do Porto Moniz).

Os dirigentes, sócios, diretor artístico e elementos do Grupo Coral e da Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz expressam o seu profundo pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Carmo Balona Gouveia, sócia-fundadora desta coletividade, e participam que o seu funeral decorrerá hoje, 12/06/2024, saindo o cortejo fúnebre da capela mortuária da Santa do Porto Moniz para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, onde terão lugar as cerimónias fúnebres, pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Porto Moniz, 12 de junho de 2024