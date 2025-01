Maria de Jesus da Silva

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e trinetos, seus sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Fajã dos Cardos, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 16/01/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 19/01/2025, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Há muito que se diga quando se fala de uma avó, mas existe muitas coisas que a avó não nos diz... Não nos diz para evitar que soframos ou fiquemos preocupados. Não nos diz para não ficarmos tristes, mas agora estamos. De todas as conversas, o senso de humor era sempre presente, os risos e principalmente o agradecimento. Avó Maria, obrigado por agradecer sempre o que nunca foi obrigação, por mimar, e sorrir, pois é disso que me lembro, e que vou guardar para sempre. A simplicidade esteve presente, e era só disso que se precisava.

Curral das Freiras, 16 de janeiro de 2025