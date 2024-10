Manuel Teixeira Rodrigues da Cova

Com muito amor e carinho de seus filhos, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizades o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho Tocos das Figueiras, Concelho da Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza nesta Sexta-Feira, 25/10/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:45, em direção ao cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será realizada missa de corpo presente pelas 12:30 seguindo para cremação no mesmo.

Ponta do Sol, 25 de outubro de 2024