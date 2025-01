Manuel Sardinha Florença

Seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à 2ª Vereda do Regedor, Arco da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 31/01/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para o cemitério do Arco da Calheta, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Arco da Calheta, 31 de janeiro de 2025