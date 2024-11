Manuel Gonçalves ‘Neto’

Sua esposa, filhos e filhas, netos e bisnetos, irmãos e irmãs, noras e genros, cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, amigos e demais família, presente e ausente, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente e amigo, nascido no sítio das Romeiras, Estreito de Câmara de Lobos, residente que foi ao sítio do Luzirão, no Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza neste Sábado, 09/11/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00, para a Igreja Paroquial de São Tiago, no Jardim da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30, prosseguindo o funeral para o cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

Saíra um autocarro da padaria Fátima, às 13:15, subindo o Caminho do Marco e Fonte da Pedra, vai ao Largo da Corrida, passando no Chote em direção à Igreja Paroquial de São Tiago, onde haverá missa de corpo presente, pelas 14:30, para todas as pessoas que possam participar no último adeus deste nosso querido familiar.

Autocarro com regresso ao local de partida

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor, bem como a todas as pessoas que acompanharem o funeral e renova os agradecimentos à equipa médica, de enfermagem e de pessoal auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como às cuidadoras Maria Vieira e Miquelina Gonçalves, pela forma atenciosa e profissional com que trataram o seu familiar.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, no domingo, dia 17/11/2024 pelas 10:30, na Igreja Paroquial de São Tiago, no Jardim da Serra, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

