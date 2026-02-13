Seus irmãos, cunhadas, afilhada, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Luciano Gouveia Silva, natural e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece à equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares do serviço de Cardiologia do 3.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o apoio e cuidados prestados ao seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São Roque, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 13 de fevereiro de 2026