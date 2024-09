José João de Nóbrega Teixeira

A família informa que irá decorrer uma missa em sua memória amanhã quarta-feira dia 25 pelas 18:30 na capela de São José, Camacha.

Desde já, a família agradece a todas as pessoas, amigos e familiares que participarem neste piadoso ato.

Pai, 5 anos já se passaram, desde a sua despedida.5 anos de eterna saudade,tentando recuperar esta ferida.

Existe um vazio na minha vida, muito difícil de o preencher.Mas guardo na mente o seu sorriso, Que todos os dias me faz vencer.Serei espelho da sua vida,Faço tudo o que me ensinou.Trabalhando sempre o dia a dia,Orgulhoso pelo filho que eu sou.São valores que me foram passados,E jamais eu esquecerei.Devo a vida a um grande homemQue um dia reencontrarei.Meu Pai,Meu querido.Meu velho,Meu amigo.

Camacha, 24 de setembro de 2024