José Gonçalves Vasconcelos

Sua esposa, Conceição Vieira de Mendonça Vasconcelos, seus filhos, Maria José Mendonça de Vasconcelos, Margarida Mendonça de Vasconcelos e Sérgio Patrício Mendonça de Vasconcelos, sua nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô. Irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Impasse da Boa Nova, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas, para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo pelas 13:30 horas, para inumação no mesmo cemitério.

No próximo Domingo pelas 10:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova.

A família agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

“O Centro Cultura e Desporto dos Trabalhadores Horários do Funchal, comunica com muito pesar o falecimento do Senhor José Gonçalves de Vasconcelos, pai da nossa colega Maria José de Vasconcelos, Vice-Presidente deste CCDTHF, expressamos os sentimentos de condolências e nos solidarizamos com familiares e amigos”.

Funchal, 4 de abril de 2024.