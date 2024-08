José Fernando Batista

Sua esposa Georgina Clara Melim Batista, seus filhos Nuno Filipe Melim Batista, sua companheira e filhos Gonçalo e Clara, Pedro Jorge Melim Baptista e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso esposo, pai, avô e parente, residente que foi à Rua Semião Pestana, nº 12, freguesia e concelho do Porto Santo, e que o seu funeral se realiza hoje, dia 14.08.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar e carinho neste momento de dor e informa que, no domingo, dia 18.08.2024, pelas 11:30 horas, será celebrada missa do 7º dia, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato. Um especial agradecimento a todos os profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo, em particular às Enfermeiras e Enfermeiros do internamento, pelo carinho, dedicação, profissionalismo e humanidade com que trataram o seu querido parente.

Uma parte dos nossos corações parte contigo, mas há tanto de ti que fica em nós. Os momentos de saudade serão momentos de recordação, de manter viva a tua memória e essência humana. A tua mulher, filhos e netos amar-te-ão para sempre. Descansa Em Paz.

Porto Santo, 14 de agosto de 2024