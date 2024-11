Sua esposa, filho, filha, nora, genro, netos, mãe, irmãos, tios, cunhados, sobrinhos, amigos, seus vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi à Vereda do Vasco Gil de Dentro, Freguesia de Santo António. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste Sábado, 09/11/2024, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09:30, para a Capela do Cemitério Municipal de Santo António, onde haverá missa de corpo presente, pelas 10:30, seguindo em cortejo fúnebre para o seu lugar de eterno descanso no cemitério da freguesia.

A família deste nosso irmão informa que a missa de 7º dia será no próximo, Sábado dia 16/11/2024, ás 18:30, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Santo António, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral deste nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

O Lagar da Barreira participa o falecimento do Sr José Agostinho de Abreu, amigo e cliente, desde já endereça as mais sentidas condolências a todos os seus familiares. Também informa que o seu funeral será neste Sábado, às 10:30, no cemitério de Santo António.

Francisco Assis e sua esposa e filhos, residentes na Estrada da Boa Nova Nº 15, vem por este meio comunicar o falecimento do seu amigo e compadre José Agostinho, sentimentos a toda a família.

Santo António, 9 de novembro de 2024