João Olavo Freitas Abreu

Sua esposa, Maria Cristina e suas filhas: Ana e Carol, seus genros, netas, bisnetos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 12h30, na referida Capela.

Os familiares reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Renovam um especial e reconhecido agradecimento à Dra. Elisabete Luís e Enf. Carmo do Serviço de Urologia e todo o pessoal afeto ao 8º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente à equipa médica, enfermeiros e assistentes operacionais, incluindo a Dra. Mónica Carvalho do Serviço da Segurança Social da referida unidade de saúde, por todos em conjunto porem em prática todo o profissionalismo, dedicação e atenção em prol do bem-estar e conforto do seu familiar, mas também para com a sua família, gestos estes que fazem questão de os realçar e agradecer.

A todos, uma palavra de profunda gratidão e obrigado.

Na próxima Sexta-feira, dia 31 de janeiro, pelas 18h00, terá lugar na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia, reiterando uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 29 de janeiro de 2025