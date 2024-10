João dos Santos Pereira

Seus filhos Maria Pereira, filhos, nora e netos; Agostinho Pereira, esposa, filhos, noras e netos, ausentes na Venezuela; Filomena Pereira, marido, filhos, nora, genros e netos; António Pereira e filhos, ausentes na Venezuela; Cecília Pereira, marido, filhos, genros, nora e netos; José Pereira, esposa, filhos, nora e neta; Fernando Pereira, esposa, filhos e nora, ausentes na África do Sul; Teresa Pereira, filha, genro e neto; Sidónio Pereira, esposa, filhos e nora; Adelaide Pereira, marido, filhas, genros e neta; Rosária Pereira, marido, filhos, nora e neto; Fernanda Pereira e companheiro; sua irmã, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Sítio da Fajã das Galinhas, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 18/10/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas do Castelejo, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quinta-feira, 24/10/2024, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Covão, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 5º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos, de forma especial à Dra. Lina, bem como a todas as pessoas que o acompanharam e visitaram durante a sua doença, todo o apoio e dedicação...