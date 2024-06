João Batista Ribeiro

Seus filhos, suas filhas, genros, noras, netos, sobrinhos e demais família, a Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente à Rua Nova da Alegria, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 01/06/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 05/06/2024, pelas 11:30 horas, na capela da Casa de Saúde São João de Deus, Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Um agradecimento muito especial à Casa de Saúde São João de Deus, em particular a todos os profissionais da Unidade do Beato que nos últimos anos fizeram a vida do nosso pai e avô muito mais simples e feliz. Foram incansáveis no amor, carinho e cuidados especiais que lhe deram. Fazendo com que um lugar estranho se tornasse casa e desconhecidos se tornassem família.

Funchal, 1 de junho de 2024