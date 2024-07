Joana Justa Rosário Coelho

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar, incluindo todas as entidades e seus titulares que publicamente o manifestaram: Senhor Representante da República Portuguesa para a Região Autónoma da Madeira, Dr. Ireneu Barreto; Governo Regional da Madeira na pessoa do seu presidente Senhor Dr. Miguel Albuquerque; Presidência da Assembleia Legislativa Regional na pessoa do seu presidente, Senhor Dr. José Manuel Rodrigues, Assembleia Legislativa Regional, grupos parlamentares e deputados da vigente legislatura; Autarquia do Porto Santo na pessoa do seu presidente Senhor Dr. Nuno Batista; Junta de Freguesia do Porto Santo na pessoa da sua presidente Senhora Dra. Joselina Melim, Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, na pessoa da sua presidente Senhora Dra. Fátima Silva, Guarda Nacional Republicana - delegação do Porto Santo.

Participa-se que será celebrada Missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 18:00 horas, na Igreja da Sé no Funchal, e igualmente, Domingo, pelas 11:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade no Porto Santo, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir as estas Eucaristias.

A todas as pessoas que a estimaram e transmitiram o seu carinho, que Deus vos acompanhe e vos abençoe.

Funchal, 13 de julho de 2024