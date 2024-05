Ivo Gonzaga Camacho Fernandes

Sua companheira Marie-Hélène Richir, suas filhas Marisa e Annick, seu filho Thierry, sua nora Françoise, seus genros Thierry e Philippe, seus enteados Caroline e Francis, seus netos, sua irmã Nize e filhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Velha da Ajuda, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 17/05/2024, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde estará em câmara ardente a partir das 15:00 horas, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 16 de maio de 2024